二極體廠—德微科技(3675)前5月合併營收為6.64億元，年成長9.02%，德微垂直整併亞昕效益開始顯現，公司亦持續擴大車用及特殊小訊號封裝業務，德微董事長張恩傑表示，由於德微廠區在台灣，且Diodes力挺公司，可望成為中美貿易戰受惠者，公司業績可望自今年展現成長力道，未來業績可望逐年成長。

儘管新冠肺炎疫情衝擊全球電子產業，德微科技因廠區在台灣，營運未受到太多影響，5月合併營收為1億3639萬5000元，較去年同月成長5.08%，累計前5月合併營收為6億6415萬4000元，較去年同期成長9.02%。

德微表示，新冠肺炎(COVID-19)疫情漸漸趨緩，德微客戶在5月中下旬紛紛進行產品線的調整佈局，樂觀看待第2季營運表現。

德微於2018年取得亞昕60.11%股權，開始對亞昕進行調整，經過一年多的努力，終於見到成果，讓亞昕從過去每個月虧損1000多萬元轉虧為盈，德微也在今年初再取得亞昕39.39%股權，目前持股已拉升至99.5%。

德微表示，公司於第1季已完成向上垂直整合策略(整併亞昕科技)，握有完全主導優勢，此時無論是產能利用率與工廠稼動率皆有顯著的提升、可望帶動整體合併後營運綜效。

在新產品部分，德微除現有產品，亦開始佈局MOSFET及特殊小訊號等5G高階產品，並切入車用相關新產品，相關新產品佈局可望陸續發酵，為公司未來營運增添新動能。

德微表示，公司將持續強化產線能力、提升良品率，期望疫情緩和或退去後，全球的需求面提升，被延遲的5G、車用電子與AI智能之需求，將會帶動週邊應用對二極體之需求，德微業績成長可期。

(時報資訊)