全球主要國家發布的數據強化經濟可望從新冠肺炎危機中迅速復甦的樂觀預期，周三歐洲股市持續飆升。

財新/Markit中國5月服務業採購經理人指數（PMI）回升至55，為4個月來首次重返擴張區間。IHS Markit歐元區5月服務業PMI終值為30.5，高於初值28.7，並較4月創下史上新低的終值12強勁反彈。

歐元區5月綜合PMI終值為31.9，高於初值30.5，亦較4月創下歷史新低的終值13.6強勁反彈。這些最新的景氣調查報告緩解了經濟恐進一步惡化的擔憂。

此外，德國將推出新一輪規模達1300億歐元的振興經濟方案，歐洲央行料將於周四會後宣布購債規模擴大5,000億歐元，亦為歐股帶來提振。

周三泛歐Stoxx 600指數大漲2.54%，收在368點，創下3月6日來新高，與3月觸及的低點相比已反彈逾37%。

德國DAX指數收漲3.9%，漲幅領先其他歐洲市場，並創下2月27日以來新高，距離歷史收盤高點僅差9.5%。 英國富時100指數收漲2.61%，為6382點。

法國CAC 40指數收漲3.36%，為5022點。義大利富時MIB指數收漲3.54%，為19641點。西班牙IBEX 35指數收漲2.95%，為7626點。

此前受疫情重創的周期型股票持續受到追捧，保險股、汽車股、銀行股與旅遊休閒股強勢表態，漲幅介於3.8%～6.8%。

法國安盛集團（AXA）宣布將配發2019年股利，股價應聲跳漲10.4%，帶動安聯、保誠與忠利上漲7.8%～8.5%不等，保險股指數飆漲逾6%。

(時報資訊)