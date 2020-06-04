周三在著名對沖基金Third Point已入股波音的消息激勵下，美國道瓊工業指數3日收市大漲逾500點，是自3月以來首次站上2萬6千點關口，標普500指數和納斯達克指數連漲4天，分析家指出，美國投資人對疫情後經濟重啓的樂觀，抵銷了民間的佛洛依德的抗爭騷動。

美國就業市場傳好消息，ADP的《全國就業報告》宣布美國私人僱主裁減276萬人，比起原本預期的900萬人還要少。美國供應商管理協會（ISM）週三公布5月份非製造業採購經理人指數 （PMI），報45.4，遠優於市場預估值44.0，且自11 年的谷底回升。

在預期經濟復甦下，各方資金提前卡位，紐約著名對沖基金Third Point創始人丹尼爾•勒布（Daniel S. Loeb）宣布「賭一把」入股波投資的消息傳出後，波音股價飆升近13％，是周三升幅最大的道指成分股。

石油市場方面，俄羅斯和沙國原則上同意將5、6月的減產期限延長至7月，之後逐月重新評估。但是，非石油聯盟成員的伊拉克和奈及利亞可能會威脅現有協議。倫敦布蘭特原油期貨漲0.56％，至每桶39.79美元，而西德州原油期貨跳漲1.30％，至每桶37.29美元。投資者密切關注下周三舉行的OEC會議。

美國白宮宣布6月中旬開始，擬禁止中國商業航空公司飛往美國，此舉是對自3月下旬以來北京方面的報復，中美貿易摩擦仍是未來影響全球經濟的不確定因素。

美股三大指數周三收盤情形：

道瓊工業指數上漲527.24點，或2.05%，以26269.89點作收

標普500指數上漲42.05點，或1.36%，以3122.87作收

納斯達克上漲74.54點，或0.78%，以9682.91點作收

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(中時電子報)