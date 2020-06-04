20170718中天新聞 專挑火車下手！ 區間車20個垃圾桶遭竊

專偷台鐵區間列車廁所垃圾桶的怪盜落網了！從上月起，台鐵區間列車失竊上百個不鏽鋼廁所垃圾桶，鐵路警透過監視畫面鎖定一名新竹男子涉嫌重大，昨（3日）晚通知到案，並起出58個遭垃圾桶。

其實這不是台鐵廁所垃圾桶首度遭竊，早在2017年就陸續發生被偷案件，原因在於台鐵廁所內設備，包含便斗、洗手檯等都是一體成形，唯獨垃圾桶不是，竊賊用力一拔即可取走，由於垃圾桶是不鏽鋼材質，推測被偷走變賣。

據自由時報報導，這回遭竊事件，起因10多天前，彰化以北、新竹以南許多區間列車廁桶接連不見，旅客只能將衛生紙往馬桶內丟，造成馬桶堵塞，屎尿溢出，列車長還得前往清理，引發「安屎之亂」。

一名列車長指出，每個廁桶黑市價格約500至1000元之間，粗估被偷走上百個。鐵路警察局調閱監視器，鎖定1名新竹男，經常在晚間6點至8點之間，帶著大型布袋出入車站，涉嫌重大。

3日晚間將他通知到案，搜出58個垃圾桶，至於2017年的台鐵垃圾桶竊案，迄今未破，是否也是這名新竹男所為，警方還在查。

(中時電子報)