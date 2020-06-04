六四天安門事件今天滿31周年，國民黨前主席朱立倫以「時代已變，但莫忘初衷」為題，在臉書以國民黨來台在解嚴後走向憲政民主，來勉勵中共當局以此為借鏡，民主時代，政黨該「能上能下」。他說，在台灣繼續紀念六四，不只是為了維護台灣本身的民主自由、聲援香港的法治與人權，更是為了反對暴力與戰爭、追求兩岸四地有朝一日能夠共同呼吸自由空氣願景而努力。

朱立倫表示，全球進入後疫情時代，人與人之間的物理距離似乎變得更遠了，但有一些記憶仍能穿越時空，將漂泊遠方的心窩緊緊連結在一起。比如三十一年前的天安門。

朱立倫說，去年以來，香港的情勢變化令我們感同身受。改變當年「港人治港」的承諾，對大陸與香港都沒有好處，也不是有榮譽感的執政者與自信大國所應為。「以力假仁者霸，以德行仁者王」，真正的強大不是依靠暴力，而是擁有實踐公平正義的包容與自信。

朱立倫指出，槍桿子也許可以出政權，但無法平天下。民族復興是依靠人民，不是依靠軍隊。當年天安門發生的慘劇，以及今天東方之珠是如何黯淡，甚或近日發生在美國的抗議事件，都看在兩岸人民與國際社會的眼中，也持續提醒我們真正該堅持與珍惜的是什麼。

朱立倫認為，國民黨如今雖然在野，但從來沒有忘記國父孫中山先生及許多仁人志士辛苦建立中華民國、追求民主自由的初衷。來到台灣以後的國民黨，能對二二八事件進行道歉與賠償，實行政治改革、在解嚴後走向憲政民主；也能在三十年前同樣面對學生與社會聲音的歷史時刻，做出有別於中共當局的抉擇。

朱立倫指出，國民黨今天更開始思考轉型正義的歷程當中自己應該扮演的角色，與台灣社會共同前進，這是國民黨與中共絕對不同之處，也是中國大陸當局未來值得思考借鏡的寶貴經驗。

朱立倫強調，民主時代，政黨也該「能上能下」，接受人民與時代的考驗，才能獲得民眾衷心的支持，國家也才能長治久安。

朱立倫說，六四不只是中國大陸的事，也是全球曾經並肩聲援過的一頁歷史。今天我們如何在自由廣場撐香港自由，當年就是如何在「大中至正」下聲援天安門追求民主改革的學子。

朱立倫表示，不同於今天的香港是為自身的自由抗爭，三十一年前百萬港人上街，是為了「撐北京民運」，共同追求對民主中華的想像。輕忽六四，不只是輕忽中國大陸，更是輕忽了中華民國最重要的堅持「民主自由，人權法治」。

朱立倫說，在台灣繼續紀念六四，不只是為了維護台灣本身的民主自由、聲援香港的法治與人權，更是為了反對暴力與戰爭、追求兩岸四地有朝一日能夠共同呼吸自由空氣願景而努力。真正的民主自由的到來，才會是兩岸心靈距離能夠真正靠近的時刻，到時也才會有真正的繁榮與和平。紀念分歧的歷史不是為了找荏、站隊，是為了捍衛得來不易的現狀，也為迎向未來的可能留一絲希望。

(中時 )