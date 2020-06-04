美股消息面：

1.市場觀望主要產油國是否延長減產協議，周三油價漲幅收斂，終場紐約7月期油收漲48美分或1.3%，為每桶37.29美元。倫敦布蘭特8月期油收漲22美分或0.6%，為每桶39.79美元。兩合約價均創下3月6日來收盤新高。

2.美國民間就業數據優於預期，避險需求降溫，周三紐約8月期金收跌29.2美元或1.7%，為每盎斯1704.8美元，創3周新低。

3.美國能源情報署（EIA）公布，上周美國原油庫存減少207.7萬桶，市場預期為增加303.8萬桶。上周汽油庫存增加279.6萬桶，超出市場預期的增加100萬桶。餾分油庫存增加993.5萬桶，超出市場預期的增加268.6萬桶。煉廠產能利用率升高0.5個百分點。上周美國原油進口每日減少63.9萬桶。

4.美國4月工廠訂單月減13%，跌幅少於市場預期的月減14%。扣除運輸類的工廠訂單月減8.5%。

5.美國供應管理協會（ISM）5月非製造業指數為45.4，高於市場預期的44與4月的41.8。IHS Markit美國5月綜合採購經理人指數（PMI）終值為37，高於初值36.4。服務業PMI終值為37.5，高於初值36.9。

6.美國人力資源服務公司ADP公布，美國5月民間就業減少276萬個，少於市場預期的減少900萬個，並較4月創下歷史記錄的減少2023.6萬個顯著改善。

(時報資訊)