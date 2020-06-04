小資族買不起台灣科技龍頭股台積電（2330），也怕持有單一股票風險高，會以價格較平民且有分散風險效果的ETF來入手，逐步累積持股。看好美股的投資人，也可以如法炮製，用不到三萬元價格買進尖牙股ETF，就能持有十家全球最頂尖的創新科技公司，包括亞馬遜、臉書、谷歌、蘋果與特斯拉等公司。而且，若採用定期定額存股，尖牙股指數短中長期報酬率都非常亮眼，大勝其他美股指數，適合長期投資。

根據回溯試算，比較美股大盤及產業分類指數的定期定額報酬率，精選新趨勢、高度聚焦軟體服務的NYSE FANG+尖牙股指數，一年、三年、五年報酬率分別為28.94%、47.80%、108.64%，幾乎以倍數方式在增長；代表美股大盤的標準普爾500指數，報酬率分別是1.92%、9.51%、22.88%，表現最落後；以硬體晶片設計製造產業為主的費城半導體指數，報酬率依序是12.58%、34.56%、79.96%，僅次於尖牙股指數。

統一FANG+ETF（00757）經理人袁永騰表示，尖牙股指數成分股為網路、媒體、電商，電動車與自駕車等大型成長產業個股，多數成份股受惠於新型態商業模式，過去數年來已是美股舉足輕重的指標股。如今，疫情帶來全球化的新形態經濟模式，包括：電商、去中心化、遠距通訊、分散式生產與辦公，尖牙股指數成份股在後疫情時代一躍而為市場鎂光燈焦點，未來也將是市場資金持續關注標的。

袁永騰指出，小資族定期定額投資美股要擴大報酬率，最好選擇同時具備三高特性的標的，即高波動、高Alpha（α）、高成長潛力。尖牙股指數不只具有波動度，更重要是有創造優於大盤的超額報酬，長線趨勢向上。而且，直接在台灣股市買進尖牙股ETF，比透過券商複委託買美股的交易成本低，也沒有在美國股市買ETF的稅賦問題。

尖牙股ETF追蹤指數為NYSE FANG+尖牙股指數，成份股篩選方式有別於傳統模式，精選十檔流動性佳、主題明確、營運獲利跨領域的創新趨勢龍頭股，每一檔皆為均等權重，包括FAANG這類型科技新創公司以及新經濟股例如：臉書、亞馬遜、蘋果、網飛、字母-谷歌母公司、特斯拉、推特等，採取完全複製法被動式操作以貼近指數成分股權重。

(時報資訊)