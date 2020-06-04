1名服飾店女員工因不想上班裝病請假，而後卻被老闆發現斥責一頓，女員工心生不滿，竟以小編權限刪除高達已累積10萬個讚的臉書粉絲頁，老闆得知消息後氣得對女員工提出告訴，法院裁罰女員工需賠償10萬元。

1名韓國精品服飾店的女員工因工作倦怠，某天裝病請假出外遊玩。不料，卻被老闆透過女員工臉書文的日期察覺騙人，趁著女員工上班時大聲斥責，女員工心生不滿進而利用小編權限，刪除經營已久擁有10萬讚的臉書粉絲專頁，使得服飾店內生意直落千丈，還被警方上前查證是否為詐騙集團，服飾店老闆憤而提出告訴。

女員工出庭時表示，自己是要刪除店內小編權限時，不小心按到粉絲頁的移除鍵才發生悲劇。服飾老闆心有不甘表示，她已經購買網路廣告金額200萬元以上，卻因女員工的失誤要損失龐大金額，要求法官嚴厲審判女員工。地方法院認為，服飾老闆的粉絲專頁觀看人數已達9萬多人，並且還有實體店面經營的好評存在，判定女員工需賠償服飾店老闆10萬元整。

(中時電子報)