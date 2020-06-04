身價不斐的「金龍魚」是深受歡迎的觀賞魚， 不久前，國外1名男子逛寵物市場時，被1條漂亮的白金龍魚吸引，當下立即掏錢買回家觀賞，可是後來發現這條不太對勁，嘴巴一直緊閉不進食，讓他緊張不已，沒想到硬掰開魚的嘴巴後，赫然發現驚人的一幕。

男子為了想知道金龍魚為何嘴巴緊閉，決定掰開嘴巴檢查，結果看到1隻1隻小金龍跑出來畫面。（圖／播攝自網路）

這名男子看到這條白金龍魚，始終緊閉嘴巴不進食，心想嘴巴會不會被封住了？後來決定掰開龍魚的嘴巴檢查一下，沒想到掰開嘴巴後，裡頭居然跑出1條條數不清的小金龍魚。

金龍魚嘴巴孵卵稱為「龍吐珠」。（圖／翻攝自網路）

原來，金龍魚繁衍後代的方式很獨特，就是把魚卵含在嘴巴裡，等孵出幼魚後再吐出來，整個過程被稱為「龍吐珠」。該男子沒想到自己買1隻龍魚，卻「附贈」上百條小龍魚，讓他笑到嘴巴合不攏嘴。

亞洲龍魚又稱金龍魚，早在3億4500萬年前就已出現，至今仍保留著遠古時代的體型特徵，在生物演化上有研究價值，所以被稱為「魚類活化石」，主要分布在亞馬遜河流域、馬來西亞半島、印尼（加里曼丹和蘇門答臘）、柬埔寨、越南和寮國等地，根據產地可分為3大類，即金龍、紅龍和青龍，金龍也因顏色貴氣，成為一種受歡迎的觀賞魚。

(中時電子報)