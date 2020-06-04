台中市政府警察局第4分局交通分隊警員籃國軒日前11時36分許接獲通報前往南屯區黎明路960號前處理事故，經籃員抵達現場，卻只見一輛自小客貨車，該車34歲的陳姓駕駛表示，肇事車輛碰撞後無視其本人敲打車門示意，仍逕自駛離。因陳女車輛未裝設行車紀錄器，陳女也不清楚駛離車輛車牌號碼，籃員迅速調閱事故現場民間與警用路口監視器畫面以釐清事故始末。

警方調查，1輛白色自小客車於事故地點跨越雙黃線違規迴轉，陳女駕駛之自小客貨車於後方閃避不及與白色自小客車碰撞。碰撞後只見白色自小客車後保桿已掉落卻未停車、直接駛往前方黎明路與永春東路口停等紅燈；陳女於事故地點下車狂奔50多公尺至路口、趁白色自小客車停等時用手敲打車門示意駕駛停車，惟白色自小客車駕駛無視陳女已冒險追逐至路口中央，仍沿黎明路往南逃逸。

經籃員調閱監視器、確定白色自小客車車牌號碼後，第一時間即通知白色自小客車59歲的劉姓駕駛到案說明。劉男到案後稱於事故地點迴轉時不知道有與車輛發生碰撞事故，且於路口停等紅燈時，見陳女敲打車窗，以為陳女是在賣玉蘭花所以沒有理會才駛離。

籃員判斷白色自小客車車損非屬輕微、且陳女示意停車動作明確，劉男不可能不知情，劉員所言顯為卸責之詞、不足採信；劉姓駕駛違規迴轉、肇事後、無人受傷而未依規定留在事故現場處置，違規事實明確；警方於調查後依道路交通管理處罰條例掣單舉發。

第4分局交通分隊長顏志明表示，交通事故當事人如遇對方逃逸時，應立即報案，勿冒險攔停，以免發生自身或他人危害；另車輛發生交通事故後須留在事故現場，否則將依道路交通管理處罰條例第62條第一項規定「汽車駕駛人駕駛汽車肇事無人受傷或死亡而未依規定處置逃逸，處新台幣1000-3000之罰緩、吊扣駕駛執照一至三個月」，呼籲駕駛人切勿心存僥倖。

(中時 )