金門慈湖面積廣達118公頃，是當地唯一國家級重要溼地，生態資源十分豐富。（金管處提供）

從慈湖遠眺對岸小金門，夕陽餘暉中洋溢浪漫情調。（李金生攝）

金管處雇工清除慈湖水域非法網具，確保生態系的完整和穩定。（中時資料照片，李金生攝）

金門慈湖面積廣達118公頃，是當地唯一國家級重要溼地，生態資源十分豐富。金管處今（4）日澄清並無辦理出租的計畫，未來更會加強取締非法網具，確保水域生態系的完整和健康。

金管處表示，該處最近一再接獲民眾電話，不斷詢問慈湖有無出租計劃？事實上慈湖是國家公園特別景觀區，依法不可以捕捉魚類，更不會出租。

位於金門西北角的慈湖原為1處海灣，1969年因戰略需要築堤成湖，屬半封閉鹹水域，豐富的食物資源吸引鳥類群集棲息，目前已紀錄200多種，其中又以鷸科最多，每年冬季近萬隻鸕鶿來訪，清晨結伴出海捕魚，傍晚在夕陽餘暉中踏浪歸巢，被譽為世界級生態景觀，為島上唯一國家級重要濕地。

金管處強調，慈湖兼具生態保育、環境教育、遊憩服務、蓄水防洪的多重功能，絕無外傳出租計畫，未來會持續會同公園警察加強清除非法網具，希望民眾莫違法在水域布網，以免妨害大自然朋友的正常活動，且會形成食物鏈上的競爭與破壞，甚至進一步改變整體生態環境。

(中時 )