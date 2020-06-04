桃園區春日路上一棟2層樓透天4日近8點半慘遭祝融，消防隊獲報派出11輛車、29名打火弟兄到場，鋸掉鐵門深入火場救火，67歲徐姓婦人獨自在家嚇得奪門而出，火勢約10分鐘即控制、不到半小時即順利撲滅，詳細起火原因仍待警消釐清。

案發為2層樓的水泥建築，但緊鄰2間2樓打通相連，當時僅徐婦一人在家，2樓起火後徐婦緊急從另一個門自行逃出，並未受傷。

(中時 )