桃園透天厝大火 6旬婦火場中順利逃生 09:502020/06/04 中時 蔡依珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 起火的2戶2樓相通。（翻攝照片／蔡依珍桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園區春日路上一棟2層樓透天4日近8點半慘遭祝融，消防隊獲報派出11輛車、29名打火弟兄到場，鋸掉鐵門深入火場救火，67歲徐姓婦人獨自在家嚇得奪門而出，火勢約10分鐘即控制、不到半小時即順利撲滅，詳細起火原因仍待警消釐清。 案發為2層樓的水泥建築，但緊鄰2間2樓打通相連，當時僅徐婦一人在家，2樓起火後徐婦緊急從另一個門自行逃出，並未受傷。 (中時 ) #火場 #順利 #桃園 #起火原因 #原因 也許您會感興趣 社會熱門新聞 水電工修馬桶修到床上 大戰少女25回合 - 社會 16歲未成年妹無照上國道！「鹽酸」槽車閃她撞護欄燒成火球 - 社會 台南員警酒駕肇事 派出所所長連坐拔官 - 社會 悲情空姐 連遇2任渣男友偷拍性愛片與裸照 她崩潰了 - 社會 女誤闖鬼車站竟失蹤 多年後網揭露真相 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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