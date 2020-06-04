娛樂8點半》資深藝人司馬玉嬌，起初是拍武俠片起家，因緣際會和楊麗花合作進入歌仔戲圈，成為知名花旦，更主持長壽節目《天天開心》達14年，演藝之路雖走的順遂，但卻在愛情路上跌了大跤，不僅二結二離都是同一個對象，還頻傳遭前夫外遇、家暴，甚至幫他揹下積欠的500萬債務。

司馬玉嬌靠歌仔戲及主持天天開心走紅演藝圈。（圖／中時資料照）

司馬玉嬌自幼家境不算寬裕，原為郵差的父親失業後到歌仔戲班工作，便常隨戲班在外巡迴表演，雙親為了養家幫讓她寄宿伯父家代為照顧，沒想到堂哥卻起了獸心趁機性侵，讓她幼小心靈埋下了陰影，國小畢業後便到紡織工廠、糖廠打零工，1天工作長達12個小時，只賺取微薄12元薪水，14歲時在長輩推薦下演出電影《八美圖》，並以「司馬玉嬌」為藝名出道(最早的本名是廖枝葉，之後又改成廖涓涓)，亮麗外型也讓她扛下女主角重擔。

由於年僅14歲沒有曼妙身材，司馬玉嬌的母親為了讓她在畫面呈現前凸後翹的視覺效果，還親手製作假奶、假屁股，迅速走紅接連拍攝多部電影，接著被楊麗花相中加入歌仔戲團，兩人合作深受觀眾喜愛，也成為當年知名花旦，還登上台北國家戲劇院，演出歌仔戲《呂布與貂蟬》，知名度水漲船高的她，因此獲邀加入長壽綜藝節目《天天開心》主持群，當年主持群眾多有石松、高群、卓勝利、長青及司馬玉嬌等，在眾多主持人更替下司馬玉嬌一主持就長達14年之久，超高收視率讓她成為家喻戶曉的主持人，尤其經典謝幕詞「30分鐘咻一下就過去了，又要跟你講再見囉」，也成為觀眾耳熟能詳的代名詞。

司馬玉嬌坦言不會再與前夫三度復合。（圖／中時資料照）

不過演藝事業達顛峰之際，她選擇走入家庭淡出螢光幕，未料婚姻路卻是意想不到的戲劇化，與前夫「二結二離」更是始料未及，第一次離婚是為了取回姓氏不想冠夫姓，即便當時彼此仍深愛對方，仍毅然決定離婚，直到老公要投入政壇參選國代，為了維護良好形象，決定破鏡重圓2度結婚，後來前夫國代沒選上，加上對她家暴及頻傳外遇，對象甚至到「小四、小五」，還用電話監聽到老公與酒家女甜言蜜語的對話，才讓她徹底心死決定離婚，但仍念在舊情花了5年時間，幫前夫還清百萬債務，目前與前夫雖已盡釋前嫌，維持朋友關係，但被問及是否會三度復合？她則堅決表示絕對不可能，更強調已習慣一個人生活。

單身後的司馬玉嬌獨自撫養2名幼子，未料又遭遇母親驟逝，雙重打擊下讓她情緒崩潰，一度罹患憂鬱症，得借酒澆愁靠酒精麻痺自己，導致酒後失足在左臉留下近5公分疤痕，不過為了扶養兩個小孩成長，她下定決心重新振作打拚，除了到醫院身心科治療，也賣掉在宜蘭的房子供兒子讀大學，剩餘的錢則支付500萬房貸，雖然賴以維生的歌廳停業頓失生計，但為了養活一家三口，只要得知有工作機會，不論工地秀、歌廳秀、廟會活動皆來者不拒。

司馬玉嬌投身公益，看待事情的態度也有所不同。（圖／中時資料照）

如今年過6旬的她，雖然沒工作幾乎零收入，連感情也找不到能倚靠的人，但兩個小孩每個月會各給3000元孝親費，加上有老人年金可領，還是能維持每個月基本開銷，不過熱愛表演的她，透露近年演藝工作少了許多，就連楊麗花睽違10多年推出的歌仔戲電視劇《忠孝節義》，也沒有找她加入演出，讓戲迷無緣再次見到這對黃金拍檔合體，對此司馬玉嬌雖略為失望，不忘安慰自己：「他們想傳承給年輕人，才沒有找我」，但言語中仍透露想重返舞台的意願，目前投身公益的她，看待事情的心境也寬廣許多，尤其在經歷風雨後，學會更加愛惜自己。

(中時電子報)