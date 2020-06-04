高雄市長韓國瑜罷免案將在後天6日舉行投票，而周六當天下午四點半，韓國瑜與市府政務官將在四維行政中心集合，視開票結果如何，再決定如何對外發言；但一定會出來面對，且可能向市民道謝。

有關市長6/6「心無罣礙」坐鎮高雄 不論勝敗帶領政務官鞠躬「感謝市民」報導，高市府新聞局回應表示，市府專注市政，政治傳言與揣測，不會分心評論。

國民黨秘書長李乾龍昨透露他將在3日至5日之間，坐鎮高雄，在基層走動，並拜訪一些地區社團。

(中時電子報)