後天就是高雄市長韓國瑜罷免案投票日，新黨籍台北市議員侯漢廷在臉書發文，列舉了各種罷韓過程中民進黨政府的驚人言行，直言當執政黨侮辱了民主，罷韓就不再只是高雄的事了。

侯漢廷首先分享了記載了高雄市過去一年政績的兩個網址，接著他表示，或許有民眾討厭韓國瑜，但是可能忽略了：就連現在滿口「高雄市府不做事」的民進黨及時力議員，都找過高雄市府各局處會勘、協調「做事」。如果要批評「沒做事」而罷免，看看政績和事實，此說法並不公允。

侯漢廷說，而如果單純討厭一個人而罷免，後果可能是迎來更討厭的事。過去由於民進黨的一例一休、東廠、北農、拔管、肥貓、外交灑幣等惡行，2018慘敗。隨後為了爭取民心，減稅、補助、同婚，各種被視為能爭取選票的福利或優惠不斷，逐漸爭取到人民支持。不讓民進黨得意，人民才能得利。

侯漢廷表示，孰料，民進黨連任後幾個月，故態復萌、惡習不改，礦業法、國土計畫、居住正義反被民進黨糟蹋，東廠再度興起、黨政箝制媒體、政策反覆不已、側翼打壓異己，只要稍有不同意見，就連曾經的支持者也被扣紅帽。

侯漢廷接著說，這次罷韓也搞出國家隊，行政中立成狗屎。冒用LOGO及賄選被原諒，踐踏法律；影射挺韓是黑道，視民如賊；考試可以被延後，敗壞學風；中選會一再施壓，完全把公正踩在腳下！最該無政治的衛福部長陳時中，竟有著發燒不能出門、卻可投票罷韓的驚人之語！何止雙重標準，法律被蹂躪、善良被摧殘、正義被撻伐，而是非在哭泣。

侯漢廷表示，罷免權利本是民主表現，然當前惡行是民主墮落。一旦罷韓成功，民進黨將知道自己無所不能，沒有民意約束、沒有在野牽制、沒有競爭對手，沒有監察彈劾、肥貓繼續高升、媒體全面歌頌、獨裁氛圍更加猖狂，東廠只會肆無忌憚！這不是危言聳聽，而是現在進行式。高雄不是民進黨的禁臠、人民更不是。用盡國家機器、人民也不會讓你為所欲為。這就是民主。民主貴在制衡。誰能制衡五權在握民進黨？別讓你的一票，滋養執政黨變為獨裁巨獸。

(中時 )