大陸國家主席習近平原訂4月上旬訪問日本的行程，受到新冠肺炎疫情影響而延後，日本外相茂木敏充昨（3）日接受日媒採訪時表示，預計習近平訪日行程將在11月以後成行。

日本共同社報導，日本外相茂木敏充昨日接受日媒BS富士電視台採訪時表示，在9月於美國舉行的七大工業國集團（G7）高峰會，以及預定於11月舉行的二十國集團（G20）峰會後，習近平訪日行程將在11月後成行。

茂木敏充表示：「先舉行的無疑是G7峰會，日程上先開展G20等各種國際框架中形成輿論的活動。」

茂木敏強調，大陸國家主席作為國賓訪日是十年一度，稱「對中國而言不能失敗」，「作為日本，若拿不出成果也沒有意義」，描述習近平來訪的事先協調和外交手腕「備受考驗。」

不過，鑒於近期大陸推行「港版國安法」，日本保守派反對習近平來訪的聲音正在擴散，日本自民黨先前已經向首相安倍晉三遞交要求政府重新考慮習近平訪日事宜的文件。

(中時電子報)