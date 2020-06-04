柯震東6年前因在北京和房祖名爆出染毒案，遭大陸當局封殺，事業一度跌到谷底，他與林依晨所拍的電影《打噴嚏》因此上映遙遙無期，最近九把刀宣布將電影版權買回，確定暑假上映。今(4日)周刊報導，柯震東的爹為栽培兒子逐步復出，前後砸了近上億，決定反攻復出計畫也曝光。

柯震東和林依晨合作的《打噴嚏》原定2014年上映，未料柯震東同年捲呼麻風波，作品也因廣電總局對劣跡藝人的封殺令被撤檔。九把刀4月宣布：「好啦！我們真的把『打噴嚏』買回來了！」笑說本來訂好檔期，也規劃好校園試映會，沒想到新冠肺炎攪局，上映時間又被延後。

據《鏡周刊》報導，柯爸這回花了7千萬買回電影版權，又成立娛樂公司投資電影，接著柯爸計畫砸約台幣5千萬買一齣大陸時裝劇劇本，邀柯震東學習轉戰幕後當製作人，之後有可能再安排讓柯震東客串戲劇，慢慢復出螢光幕，估計花費超過上億。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時電子報)