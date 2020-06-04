周杰倫主持Netflix節目《周遊記》，全新一集「富士山」嘉賓陣容驚人，開場就見周杰倫拜會時裝界大師山本耀司，並爆料媽媽葉惠美正是山本耀司的超級粉絲，孝順的他這次代媽媽告白，現場秀出多張私藏美照證明媽媽是鐵粉，獲得大師感動回應：「我想邀請你們來我的巴黎時裝秀」。第二位重量級嘉賓則是謝霆鋒。
謝霆鋒安排行程充分展現暖男精神，隔天更親自開著周杰倫最愛的美式古董敞篷跑車，接送一行人前往富士山，兩位巨星暫時放下工作，格外放鬆穿梭在鄉間小路，讓珍惜這段友情的謝霆鋒感性說：「杰倫真的是一個很可愛的人，我很喜歡這麼單純的人，但是世界上越來越少，他跟王菲都是同樣單純的人。」
過去兩人曾一起拍過電影，謝霆鋒形容，「杰倫在我心目中就像一個王子，但是可能是一個玻璃做的王子很透明、很純的東西，我就像一塊在馬路邊的石頭，你怎麼把我丟在哪裡，我都可以生存。」足見兩人深厚情誼。
(中時 )
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