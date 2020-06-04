高雄市長韓國瑜面臨被罷免危機，國民黨革實院長羅智強堅持相挺，近日更到高雄挺韓反罷免。對此，資深媒體人韋安直言，如果藍營多幾個像羅智強這樣的「過動兒」，國民黨才會死不了。

羅智強挺韓不遺餘力！羅日前指出，他去高雄，聽到很多支持者還搞不清楚，頻頻問6月6日到底要不要去投票？他當時建議國民黨中央應加強說明，要告訴高雄市民，特別是支持韓國瑜的市民「不要投票」。

韋安則在臉書撰寫「小強挺韓一點不現實」一文。他指出，2018年7月，韓國瑜在選高雄市長時，民調落後陳其邁快20趴，一點不被看好時，羅智強當時在高雄捐百輛公車廣告挺韓，成挺韓第一人。

此外，正當前幾個月疫情緊張期間，羅不惜「逆時中」，痛批陳時中兒子設計「罷韓」文宣，政治消費防疫，讓對方有所收斂。最近，羅又去了高雄兩次去挺韓，一次自發的去，另一次則為江啟臣派他去，兩次都是為了挺韓反罷。韋安認為，如果藍營多幾個像羅智強這樣的「過動兒」，國民黨才會死不了。

(中時電子報)