美食外送平台興起，不只有人利用閒暇時間兼職做外送員，也有人當做正職，24小時都可以工作，時間相當自由。不過，有專科醫生指出，許多外送員在烈日下工作，有人連雙手都被曬得像黑炭一樣，恐增加罹癌風險。

（圖／皮膚科蔡逸姍醫師臉書）

皮膚科醫師蔡逸姍在臉書表示，一名外送員才工作2天，雙手在烈陽曝曬下就像燒焦、被木炭熏黑一樣。她指出，這名外送員在騎機車時，外套只有遮到手腕的地方，才會導致雙手變成這副模樣。

蔡逸姍表示，外送員可能只是覺得黑黑的不好看，但長期下來會讓皮膚提早老化、變薄脆弱潰爛，甚至長滿大大小小的黑斑、加重原本的皮膚病（例如異位性皮膚炎）；嚴重的話，還會增加罹患皮膚癌的風險。

蔡逸姍感嘆，消費者在拿到熱騰騰的美食、冰涼的飲料時，記得要心懷感恩，「對這些辛苦的機車外送員說聲謝謝」。她也建議，外送員可以買手套，若是穿可套手指的防曬外套，並記得補擦防曬用品，避免皮膚受到傷害。

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(中時電子報)