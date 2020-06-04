南韓央行週四公布數據，四月份經常帳出現巨額赤字，這也是自2011年1月以來最大的赤字。

南韓央行公布四月的臨時經常帳赤字為31.2億美元，而前一個月經常帳為盈餘59.6億美元。四月的數據為央行初步的讀數，赤字表現主要原因是南韓當地企業的支付股息，以及企業出口能力的衰退，很大程度上是符合政府和市場的預期。

南韓上一次出現經常帳赤字是在2019年四月，當時央行指稱企業支付股息出現了異常的季節性增長，為84個月以來首見的赤字。

而今年四月的赤字主要原因是南韓99個月以來首次出現的貿易逆差。四月出口下滑24.3%來到359億美元，進口下滑15.9%來到378億美元，造成9.5億美元的貿易逆差。

南韓央行指出，四月貨物帳的盈餘為8.2億美元，較前一個月66.6億的盈餘大幅下滑，亦遠低於去年同期的56.1億美元。服務帳的赤字則從前一個月的13.9億美元，些微擴大到14.2億美元。

另外，旅遊收入則從去年同期的21億美元大幅減少到四月的3.6億美元，海外旅遊人數縮減到3.1萬人，旅遊的海外支出則減少到7.1億美元，旅遊帳的赤字為3.4億美元。

(時報資訊)