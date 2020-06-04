台積電(2330)今早再隨著台積電ADR開高，股價開盤漲4元至305元，本周已來外資均買超台積電，連三天共計買超27947張；台積電繼周三股價重回300元，今早再攻305元之上，創下4月21日以來新高。

台積電ADR周三收53.06美元，上漲1.05美元或2.02%，折合台幣每股約317.35元。台積電周三收高至301元。外資單日買超14653張，本周三個交易日以來，外資已累計買超台積電近2.8萬張，中止先前的賣壓。

台積電即將於下周二(9日)舉行股東會並於10日公布5月營收，尤其台積電9日之股東會將成為市場焦點。台積電本周股價持續走高，本周外資重新站在買方。

台積電預計6月9日召開股東常會，將受到高度關注，預料華為禁令與赴美國設廠議題將成為焦點。

台積電因5G的持續布建及高效能運算相關產品的推出支撐，第二季營收維持高檔，預估在101~104美元之間，比第一季的103.1美元季減2%至增加約0.9%，亦即有機會再創新高。

(時報資訊)