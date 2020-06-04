市場研究公司IDC出具最新調查報告指出，因新冠肺炎疫情打擊消費信心，今年全球智慧手機出貨量預估將較去年減少11.9%，降為僅剩12億支。
IDC表示，防疫封鎖措施與失業使必需品成為消費支出的優先選項，短期內將直接排擠智慧手機的採購。
IDC預期今年上半年智慧手機出貨量將大減18.2%，且直到2021年第一季都無法重拾成長。部分地區的銷售衰退狀況將比其他地區嚴重，而中國已經出現改善跡象，其智慧手機出貨量可能僅出現個位數百分比跌幅。
此前另一家市調公司Gartner公布今年首季全球智慧手機銷量暴跌20.2%，至2.99億支。
IDC表示，歐洲的智慧手機市場可能受到較大的衝擊，這樣的情勢可能促使製造商在5G智慧手機的定價策略上比疫情爆發前所預期的更為激進。
蘋果公司是今年晚些時候料將首度發布5G智慧手機的製造商之一。
(時報資訊)
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