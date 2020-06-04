台灣的基金景觀（Landscape）會是長得什麼樣子？如果說台灣百岳，是由台灣登山界所選定標高三千公尺以上，擁有奇、險、峻、秀，且山容起伏明顯的一百座台灣山峰，那麼從台灣資產管理公司發行的基金和申購的現象，也可以找到「奇、險、峻、秀」的紀錄。

堪稱台灣指數型基金教父的元大投信董事長劉宗聖，將台灣的基金景觀用專業的角度做了剖析。他說，不要談「第一」太敏感，就來看這些台灣基金特有的五大景觀。

一、台灣債券型ETF占台灣資產管理公司的資產比重達70%，是全球第一。台灣是亞太ETF的發展中心，債券ETF的自占比例，每家投信的占比都不低，雖然元大投信在該數據的占比是最低的，1700億的債券型基金占總基金規模4000多億也有逾4成；其他家投信債券型ETF大都超過9成。

二、台灣被動管理基金占主動管理基金比，也是世界第一。台灣被動管理基金有1.6兆，主動基金約4兆，被動／主動的占比近4成，若將主動的貨幣型基金移掉，占比會更高。

三、今年3月底，台灣ETF受益人來到135萬人，其中有74萬人投資台股ETF，布局國內產品比重超過五成，同期與3月台股實動戶約325萬人相比，等於每兩個台股交易人，就有一個買ETF，比例也比多數先進國家高。

四、台灣74萬投資台股ETF的受益人中，元大投信有61萬，61萬中又有47萬人是元大投信發行的0050和0056，而0050和0056的規模又占台灣整個ETF規模的7成。從趨勢來看，投資趨勢有往大型和高收益的方向。

五、交易型的槓桿及反向、商品、VIX ETF活絡，交易量恆常達台股1成以上，表現也是全球罕見。

劉宗聖表示，台灣ETF的景觀是相當有趣的，規模在債券ETF，人在台股，量在槓桿，這樣的景觀是全世界沒有的，台灣債券ETF主要的參與者是保險公司，台股收益為退休族、基金族和股票族所喜歡，而交易性商品則被波動族、套利族、價差族偏愛。

(時報資訊)