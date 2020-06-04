時序進入5、6月股東會旺季，今年因新冠肺炎疫情來襲，雖然國內疫情相對穩定，為避免室內群聚風險，金管會持續鼓勵投資人以電子投票取代親自出席。據集保結算所統計，4月起大多數股東會現場出席人數僅約20人左右，可見國人對防疫危機意識的提升。

集保總經理朱漢強表示，外資持有台股比重已超過4成，集保2014年起分別與全球前2大電子投票機構Broadridge、ISS合作，提供外資股東跨國投票直通處理STP服務，2019年外資STP電子投票行使權數比率高達92％，已有效協助外資股東投票作業更便捷。

不過，雖然透過STP服務或保管銀行代理投票，已能讓多數外資股東行駛電子投票，但仍有少數外國自然人或法人股東，因未委託保管機構代理投票、且未持有自然人憑證或網路下單憑證，因無法辨識其身分，僅能採取委託出席或親臨現場方式來行使表決權。

因此，集保於今年4月起，提供外籍無憑證股東可向發行人申請身分認證碼（CN碼），作為身分認證登入依據，並提供英文版投票畫面，使外籍股東也能在世界各國無障礙使用電子投票參與股東會，一方面保障股東權益，亦可為防疫盡一份心力。

集保經理汪明琇表示，提供外籍股東CN碼電子投票服務，自4月上線以來已吸引37家上市櫃、興櫃公司的外籍大股東申請使用，尤其是來台第一上市櫃公司。此舉除使外籍大股東無須跨國移動冒感染風險外，更可透過電子投票親自表達對議案意見。

(時報資訊)