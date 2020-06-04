DRAM大廠南亞科(2408)5月營收維持高檔，今早股價上漲1元。第二季記憶體市場需求持續強勁，預計旺宏(2337)、華邦電(2344)等記憶體製造廠營收也仍維持高檔。

南亞科2020年5月營收為55.5億元，較4月所創下18個月新高減少1.24%，較去年同期則大幅增加30.76%。今年1~5月合併營收255.88億元，較去年同期增加29.71%。

另外，美國記憶體大廠美光周三股價為48.92美元，漲2.1美元，漲幅達4.49%，也對台記憶體股股價略有支撐。

第二季以來記憶體市場需求持續強勁，南亞科4月營收56.2億元，創18個月來新高，年增36.7%。雖5月營收略降，仍比去年同期增長逾三成。今年至5月止，累計營收也年增近三成，回復成長動能。

南亞科表示，目前營運未受新型冠狀病毒(COVID-19)疫情影響，然歐美疫情尚未緩和，中美貿易衝突升溫，恐影響總體經濟成長，未來將密切觀察疫情發展。

南亞科已於5月28日召開股東常會，總經理李培瑛表示，居家辦公、虛擬教學與線上購物等趨勢，帶動的資料中心、網通及筆電需求動能，可望延續至第三季，合約價也有機會持續向上，不過，下半年不確定性仍高，仍須觀察美中貿易戰、肺炎疫情對總體經濟環境的影響。

(時報資訊)