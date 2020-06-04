政府大推無煤家園，但正在大潭一地進行的中油第三天然氣接受站的設立卻會破壞桃園藻礁生態，也將造成生存7600年的藻礁生態消逝，今(4)日為「台灣環境日」前夕，搶救大潭藻礁行動聯盟於總統府前表達訴求，再次喚醒政府對環境的重視。

搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政表示，今早舉辦的是搶救大潭藻礁第103次記者會，桃園藻礁有世界自然遺產價值，但觀塘三接工程卻要破壞藻礁超過300公頃，一旦被破壞就永遠無法恢復，2018年4月15日，全國NGOs環境會議代表和總統在官邸見面，蔡英文總統強調「藻礁被嚴重破壞不是我們的選項」，考慮開聽證會」，但很明顯現在的發展與小英總統的理念嚴重背離。

政治大學地政學系教授兼第三部門研究中心主任徐世榮表示，我們必須要肯認這塊土地的多元價值，土地乃是重要的環境生態資源，期待蔡英文總統能夠把握這個重要的契機，把桃園藻礁保護下來，因為這正是認同本土及愛臺灣的最佳展現。

台灣蠻野心足生態協會理事長陳憲政義務律師表示，蔡英文總統第二任期已經正式開始，在沒有連任的壓力下，正是實現環境正義最好的的時，然而我們國家對於基礎環境欠缺完整調查與研究，國光石化停下來了，但是觀塘第三天然氣接收站何時才會還址？大潭藻礁何時才能免於破壞？我們呼籲蔡英文總統履行保護藻礁的承諾，不要成為藻礁殺手。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅澄表示，今年3月大潭藻礁遭中油斷纜的工作船輾過，留下約0.58公頃的傷痕，最深處刮除50公分相當於500年積累的藻礁，大潭藻礁是天然海防，希望小英總統盡早宜布三接遷址。

今日上午10時，全國NGOs環團代表將和總統見面提建言，多位團體代表人手一朵向日葵(太陽花)向曾經說過「藻礁永存」的小英總統溫馨喊話，期待總統履行當初的承諾。

(中時 )