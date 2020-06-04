據外媒報導，一位美國聯邦法官表示，蘋果公司必須面對訴訟，因為這家巨頭企業欺詐性地隱瞞了用戶對iPhone需求減少的事實，尤其是在中國市場，從而導致股東數百億美元損失。

美國地方法官Yvonne Gonzalez Rogers於本周二裁定，蘋果股東可以就首席執行官Tim Cook在2018年11月1日分析師電話會議上吹噓iPhone強勁需求的言論提起訴訟。而就在此事發生的幾天前，蘋果要求其最大的製造商進行減產。

羅傑斯寫道：由於不存在自然災害或其他人為因素的突發影響，庫克在決定減產的前幾天不可能不知道iPhone在中國市場的需求正在減少。

新浪報導，這起指控蘋果隱瞞iPhone需求減少的訴訟，是由密西根州一項養老基金計畫——羅斯維爾市雇員退休系統（City of Roseville Employees’ Retirement System）發起的。

庫克在2019年1月2日一封給投資者的信中，將蘋果的營收預期由之前的890億美元到930億美元下調到了840億美元左右，最高下調了90億美元。

(旺報 )