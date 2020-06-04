高雄市長韓國瑜的罷免投票將在6月6日舉行，距離投票日只剩下2天的時間，但國民黨已經定調將把投票冷處理，而對於這個做法，中華大學講座教授杜紫宸指出，韓國瑜對於投票的結果已經心裡有數。

杜紫宸在政論節目中指出，韓國瑜曾在大陸說過他是孫中山的忠實信徒，而選舉、罷免、創制、複決是民主的基本理論，今天韓國瑜的罷免冷處理卻是在否認孫中山的基本理論，但為什麼要這麼做？主要是因為韓國瑜心裡明白，如果跟罷韓「直球對決」，他沒有辦法獲勝，所以他在避免民眾出門投票，造成他被罷免。

但儘管韓國瑜認為強力催出反罷免的票也沒辦法贏過罷免，那他也應該要出面喊話，告訴高雄市民他在這段期間做了很多事、不應該罷免他。但杜紫宸表示，韓國瑜為什麼沒有這麼做？在總統選舉時，韓國瑜有很多隊友，王淺秋、李佳芬、韓冰、潘恒旭，這些人通通不見了，連這點掙扎都沒有做，「代表韓國瑜自己也明白，差距不是一般的大。」

(中時電子報)