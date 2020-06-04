大聯盟新球季開打似乎越來越遙遙無期了！美國媒體《ESPN》報導，大聯盟已正式拒絕球員工會所提，各隊例行賽打114場的提案，雙方陷入僵局，再拖下去，恐怕連原訂7月4日美國國慶開打、各隊打82場季賽都有困難。

大聯盟的計劃是各隊季賽縮短為82場，9月底進入季後賽，10月間球季落幕。這不打緊，更重要的是推翻3月26日與球員工會的協議，要求球員按薪資高低大幅度減薪，越高薪者砍越多，例如最頂級的「神鱒」卓奧特甚至只剩下原薪的22％。

球員工會當然不能接受，於是提出各隊打114場季賽的對案，球員則維持按場數比例減薪的協議，算一算大家大約只要減薪3成。而場數多了，球季自然延後結束，11月才會進入季後賽。

由於新冠肺炎疫情，今年球季看來只能關門開打，沒有觀眾只會多打一場賠一場，這並非各球團所樂見。大聯盟更擔心秋冬季節疫情加劇，如果連季後賽都取消，必將損失大筆電視轉播權利金。

目前看起來大聯盟有恃無恐，除了已預付的薪資，球季越晚打須付的錢越少，即使在二次世界大戰期間，季賽也不低於82場，看來今年會創紀錄，或許最後將符合諸多球老闆期望的季賽只打50場就好。

(中時 )