邁邁回來了！行政院副院長陳其邁對於罷韓，過去一向保持距離，但近來漸顯積極，不只公開說他6月6日會去投票，4日傍晚更將到中山大學演講，很可能接著參加Wecare高雄晚間在該校隧道口辦的遊行，投票日前一天應該也會有所動作；政壇盛傳，陳其邁態度轉變是因海派忍不住放話，要他必須有所貢獻，別只想做「便新郎」、等著補選被眾星拱月。

陳其邁2005年曾任高雄市代理市長，是史上最年輕直轄市長，當時意氣風發，按照規畫，隔年選舉民進黨將由他直接出線，沒想到發生高捷外勞暴動案而黯然請辭，這是陳其邁首度問鼎市長寶座失利。

2018年，陳其邁經過激烈黨內初選，情勢顯示民進黨「頭過身就過」，不料韓國瑜橫空出世，硬是以15萬票差距，讓陳其邁再度無緣當上高雄市長。

韓國瑜上任後，前朝菊系子弟兵為主的民間團體發動罷免，陳其邁雖樂觀其成，卻始終沒有表態支持罷韓，但菊系為避免遭人認為推動罷韓是爭權奪利，早就對外宣布即使罷免成功，也不會推人參與補選，民進黨底定將由陳其邁再度披掛上陣。

然而，隨著罷韓氣勢升溫，民進黨班師回朝可能性增加，地方綠營支持者對陳其邁又開始有所顧忌，據了解，陳其邁2018年市長選舉失利，與他姿態甚高、拒絕與地方樁腳、企業界「搏暖」有很大關係，選後陳其邁轉換形象，以「暖男」獲得支持者青睞。

高雄罷韓除了民間力量之外，民進黨菊系、海派大力支援，但至今隸屬英系的陳其邁卻始終作壁上觀，連同黨派系也看不下去，綠營人士私下透露，因罷韓開支龐大，英系竟向海派開口，要「海董」出錢。

據悉，「海董」為此動怒，認為罷韓之後的補選，是陳其邁問鼎高雄市長第三次機會，陳其邁應該全力以赴，「怎麼可以只在那邊納涼坐轎、當『便新郎』？」反觀剛上任的海派民進黨高市黨部主委趙天麟，已發動各區立委辦座談會，透過巷戰大力催票，甚至公開宣示「如果票開出來各里沒超過四分之一罷免門檻，以後大家見面就會很難過！」。

陳其邁感受到壓力，最後關頭對罷韓轉趨積極，4日傍晚6點安排前往中山大學演講，講題為「民主國家的科技防疫」，據了解，他很可能在演講結束後，「順勢」參加Wecare高雄在中山大學隧道口辦的遊行活動，為罷韓方衝高聲勢。

此外，地方政壇盛傳，陳菊這兩天已回到高雄，緊盯罷韓最後造勢規畫，5日晚間的選前最後一場遊行活動，不排除由陳菊、陳其邁等人攜手站出來，營造民進黨回歸氣勢。

(中時電子報)