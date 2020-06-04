翻攝自 爆廢公社

一名罹患腦瘤第四期的病友在開刀前，瘋狂想吃一款已停產的素食泡麵，為了滿足她最後心願，親友們四處奔波各地小商店、拜託朋友在其他縣市幫忙找，甚至打電話給味丹業務丶廠商丶經理等人詢問，都是收到停產的回覆，最後消息傳到味丹董事長耳裡，他馬上開一條生產線為病友做一箱，感動許多網友。

一名網友在臉書「爆廢公社」PO文，受到朋友之託，想幫突然得了腦瘤4期，正在醫院等開刀的朋友，買到味丹停產已久的素食湯麵，「她瘋想吃這個泡麵，我們找了超商跟全聯都找不到，就算找到也已過期」、「因為已經第四期了，我們就只能滿足她」，但動員了許多親朋好友，爆廢社員，始終找不到這款停產泡麵，最後消息傳到味丹董事長那，願意開一條生產線為病友做一箱，祝福她健康平安順利。

對此，網友們聽到後紛紛想哭，「大家這麼熱心幫忙讓人感動」、「味丹董事長人好好，還特地幫忙做了停產的泡麵」「這個味道讓人懷念」、「這款泡麵也是我癌症過世的阿嬤最喜歡的，不讓她吃她都會很歡，看到這個文回憶上心頭，董事長超佛心」。

(中時電子報)