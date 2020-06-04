1.南亞科(2408)：自營商連日擴大買超，昨外資也轉買超4335張，加上美光昨夜股價漲4.49%，帶動今早股價續彈約2.5%。
2.聯電(2303)：預估Q2營運穩健，外資連七日買超計86,198張，今日股價衝上16.6元，為2月14日來波段新高。
3.台積電(2330)：昨三大法人聯手買超19499張、股價突破300關，加上昨夜ADR漲2.02%，拉抬今早股價續漲至306元。
4.鈊象(3293)：5月營收6.82億元創新高，月增15.01%、年增74%，雖土洋持續對作，但早盤股價成功突破600關、衝上615元。
5.晟德(4123)：投資新藥報捷，獲利大進補，不理昨外資大舉調節賣超1900張，今開盤約45分鐘成交量即突破三萬大張，股價再攻漲停。
6.聚隆(1466)：列警示股公布4月每股虧損0.1元，且外資昨賣超，但仍擋不住口罩解禁題材多頭，今早噴量漲停。
7.台玻(1802)：昨外資、自營商聯手買超1372張，今早人氣爆發，助攻股價突破面額，觸及漲停10.35元，為2月25日來波段新高。
8.譜瑞-KY(4966)：筆電需求暢旺，上月營收創新高，Q2業績衝鋒，早盤反彈上漲逾3.5%。
9.立積(4968)：5月營收登頂，6月營運可望再寫新高，股價走揚近3%。
10.世芯-KY(3661)：去美化效應續發酵，基本面亦佳，晨盤續漲8%，再衝波段新高價。
11.台半(5425)：車市補貼計畫助力車用零組件，投信大力相挺，早盤續漲逾4%。
12.凌巨(8105)：面板市場逐步回穩，外資再度回頭買超，人氣捧高，股價上揚逾3%，一度重返10元關卡之波段新高價。
13.鴻海(2317)：外資買超4日，合計逾3.1萬張，股價持續反彈，將挑戰78元上方壓力區。
14.楠梓電(2316)：醫療應用出貨增，營運闢新局，多方仰角攻上漲停。
15.信邦(3023)：5月、前5月營收齊創高，一早即站上160元，寫新天價。
16.耕興(6146)：5月營收報新高佳音+5G測試訂單增量，拉高半根漲停板，創6個月來新高。
17.友訊(2332)：李中旺董事長案拍板定案，股價突破泥沼，大漲逾5%。
18.和康生(1783)：關節內注射劑獲馬國上市許可證，外資昨擴大買超，早盤高掛漲停。
19.智伸科(4551)：補貼助車市，需求回溫，早盤漲近7%。
20.系微(6231)：4月EPS 0.67元勝Q1，打進英特爾5G基地台供應鏈，早盤一度觸及漲停。
21.緯軟(4953)：陸營運據點100%復工，Q2需求升溫，早盤放量漲逾3%，創波段新高。
22.華孚(6235)：5月EPS3.64元，廠房處份利益估6.48億元，早盤漲逾3%，登1年來新高。
(時報資訊)
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