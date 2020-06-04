「專注高階客製化產品、鎖定金字塔客戶是騰輝電子-KY(6672)毛利能優於同業的主因，隨著5G高頻高速、車用、工業、醫療及航太等新產品於下半年開始放量出貨，騰輝未來3年營收可望年年兩位數成長，獲利亦將因產品組合優化更上一層樓」騰輝-KY董事長勞開陸表示。

2011到2013年賠掉逾一個資本額的騰輝-KY，一度因面臨銀行抽銀根岌岌可危，身為製造業門外漢的勞開陸基於義氣，信守承諾在公司最危急的時候接下董事長一職，憑著一股不服輸傻勁，勞開陸將經營貿易公司經驗導入騰輝，考量騰輝規模未如同業大，在消費性及PC等量大產品領域沒有成本優勢，勞開陸鎖定軍工、航太、國防、醫療、5G及電動汽車等高技術含量市場，透過自有專利配方及特殊優越製程技術，成功開發無鉛、高耐熱、無鹵素的環保基板、散熱金屬基板、符合太空總署及航空公司認可的聚醯亞胺基板，取得全球多項汽車高導熱照明、機電及軍工航太等規範專業認證，其中全球航太產業門檻最高的專業國際認證—AS9100認證，騰輝為亞洲唯一取得該認證的業者，並取得全球前十大軍工產品供應鏈中的8家，騰輝亦已成為歐洲航天局伽利略衛星計畫雅利安納火箭認可的合格供應商，紮實的技術能力讓騰輝華麗變身，成為金字塔客戶不可或缺的重要供應商，帶動公司獲利連兩年創下新高，今年第1季更無畏新冠肺炎疫情衝擊，交出單季每股盈餘1.51元歷年同期新高佳績。

面對全球新冠肺炎疫情，勞開陸如何帶領騰輝突圍，在疫情危機下再創高峰？以下是勞開陸專訪

問：此次疫情對銅箔基板及散熱鋁基板產業造成那些影響？騰輝看到那些商機及挑戰？

答：這次疫情讓很多工廠都停止運作、歐美各地封城關廠，汽車客戶受到不小的影響，消費者也放緩消費，但同時亦促使防疫與宅經濟蓬勃發展；騰輝是高度全球化公司，終端應用相當分散，在疫情初期，我們醫療產品客戶與LCD TV客戶都需求強勁，某些遊戲機客戶亦增加需求；車用產品部分，大陸汽車市場已經恢復動能，大陸企業也加快工業4.0的步伐，降低疫情對公司營運的負面衝擊；總體來說，疫情讓我們在第1季成長超出預期，雖然第2季因歐美各國封城封國前景不明朗，隨著歐洲解封，公司將努力減少疫情對營運的影響。

問：中美貿易戰及新冠肺炎疫情引發供應鏈重組，尤其是大陸積極扶植本土供應商，騰輝如何因應此趨勢？

答：大陸扶植本土供應商，主要是在高科技產業，騰輝總公司在大陸，多年來深耕高信賴性產品、具未來性的高科技產品，且都是自主研發、自己掌握全部的知識產權、配方與技術，在技術與原料上都與海外無關，比較符合大陸所謂的「本土供應商」的定義。

再者，過去幾年，騰輝除積極佈局高階產品，我們也跳過CCL產業經銷商代理制度，直接切入歐美洲市場成立銷售中心，透過當地外籍資深業務同仁和客戶進行溝通與服務，達到量身訂做的客製化訂單，由於騰輝-KY全球化佈局非常好，大陸與海外佔比約7:3，供應鏈重組可望讓公司優勢更加明顯。

騰輝將持續發展取代歐美日競爭對手目前提供的獨占市場的產品，配合大陸5G等未來科技發展方向，推出客戶需求的新產品；在海外市場方面，我們持續強化公司產品、技術服務、終端合作的全球化，希望透過超前部署提升公司市佔率。

問：近幾年國內及大陸廠商均鎖定5G、車用等相關新應用全力搶進，騰輝具有哪些技術優勢，如何從同業競爭中脫穎而出？

答：銅箔基板(CCL)組成為銅箔、玻纖布和樹脂，絕大多數廠商均採購相同的銅箔和玻纖布，這一部分是不會有差異性，最大的不同點就是樹脂，這要看各家配方，品質好的膠可以讓CCL達到高頻和低傳輸耗損，因此如何將各家自行研發的化學添加劑配方與樹脂原料混合，繼而能夠在電氣特性，工作溫度及訊號傳輸上等達到最佳效果是關鍵；此外，在生產流程—黏合片涵浸基礎條件也很重要，這亦是騰輝能在軍工、航太、國防、醫療、5G及電動汽車等立基市場佔有一度之地主因。

騰輝在5G及車用市場確實起步較慢, 在5G、車用市場都處於追趕的位置，所幸因為我們強調產品信賴性、自主知識產權、客製化，以及全球化策略成功，目前佈局已看到成果；在LED汽車大燈我們已躋身全球龍頭地位，並成為保時捷、Tesla等車廠供應商，汽車板比重一直維持重要比例；在5G產品部分，目前主要市場是大陸，我們與大陸的幾個5G巨頭發展很好的關係，並依照既定計劃推進，由於國內能夠配合5G天線的競爭者在技術上都落後公司，預估相關產品在今年將有重大突破非常樂觀。(2-1)

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