騰輝電子-KY(6672)因獲利逐年攀升，公司財務體質及研發能力日益壯大，為公司累積搶食更多市場的本錢，針對當紅「5G高頻與高速」、「自動駕駛與雷達的超高頻應用」、「工業與汽車散熱」、「軍工、航太與醫療」、「消費電子軟硬結合板」、「半導體產業」等領域，騰輝-KY開發多項新產品，目前已進入收割期，預計下半年起陸續貢獻業績。

問：騰輝近幾年產品發展重心及佈局為何？

答：公司這幾年產品發展重點在「5G高頻與高速」、「自動駕駛與雷達的超高頻應用」、「工業與汽車散熱」、「軍工、航太與醫療」、「消費電子軟硬結合板」、「半導體產業」六大領域，其中5G高頻與高速部分，我們在射頻天線(AAU)有一系列完整的Low DK材料(VT-870家族)，與現今獨占市場的美商公司材料同等級，目前已經在大陸主要通訊巨頭供應鏈中取得初步認證，今年將有明顯突破；在基帶單元(BBU)、交換器、核心路由器、光模塊，我們的tec-speed 4.0/6.0/7.0/7.1 low loss & ultra low loss能夠提供完整的解決方案，與日系公司提供的主流產品M系列完全匹配，且已在大陸與美商幾家主流終端取得進展，搭上5G的浪潮，今年出貨量將有明顯突破。

在自動駕駛與雷達的超高頻應用方面，除用於24G汽車雷達的碳氫材料(tec-speed 20.0)外，我們的tec-speed 30.0系列高階PTFE材料可以用於77-79G汽車雷達，滿足ADAS需求，目前已通過幾家PCB測試，且正在大陸新興汽車巨頭推廣，歐洲主要終端大廠認證工作亦已經展開，這將是公司在5G時代汽車產業的重大里程碑。

在工業與汽車散熱部分，騰輝高導熱鋁基板在汽車LED大燈上已經躋身全球龍頭地位，其中領先推廣新一代車燈所需的low modulus材料VT-4B5L除已經進入日系車供應鏈(全球最大的汽車頭燈廠)，預估今年下半年也可望打入日本本土車系供應鏈，成為日系以外首家散熱金屬基板供應商；在新能源車電源與車載充電器方面，騰輝已經被歐洲主要大廠用於高端電動車品牌；至於車輛與工業機電散熱部分，騰輝也參與幾家歐洲知名終端大廠，以及一些終端開發，預計今年將增加量產新料號。

此外，隨著全球儲能產業發展，公司也將重心放在儲能產業，預計此部分將是未來幾年散熱產業的新興應用。

在軍工、航太與醫療方面，由於騰輝-KY擁有許多英國與歐洲的客戶使用公司材料生產航太與軍工產品，讓騰輝成為少數取得AS-9100航太認證的銅箔基板廠，也是亞洲第一家取得這個認證的銅箔基板廠；目前公司除取得歐洲太空總署ESA與美國國家航空暨太空總署NASA認證，亦已取得全球前十大知名航太、軍工廠家中絕大部分廠家的認證。

值得一提的是，騰輝VT-901/VT-90H聚醯亞胺(Polyimide; PI)家族產品具有極高的產品可靠度、可以在惡劣環境下維持產品良好運作，長期被用於航太、軍工、醫療等產品，市場佔有率逐年提高；而VT-901系列衍生的家族產品因同樣具有極高的產品可靠性與耐高溫的特性，也被用於長程軍事雷達、人造衛星、太陽能產業與油井鑽探。

在消費電子軟硬結合板部分，騰輝一系列No-flow / Low flow PP可以滿足各種軟硬結合板(Rigid-flex PCB)所需，其中銷量最大的產品VT-447NF/LF，應用於手機的相機模組與電池迴路, 已經用在大陸前四大手機品牌的其中兩家旗艦機種多年，另外兩家也已經在認證的後期，有機會參與今年的新機型。

至於半導體相關產業，騰輝IC測試板 Probe card, Burn-in boards使用一系列高可靠性tec-speed 2.0/4.0/6.0/7.0/7.1產品，並已經應用於台灣、大陸、美國知名半導體廠多年；而VT-464G與VT-464GS是專門針對半導體載板(IC-carrier, Substrate)設計的材料，目前正在幾家全球前五名的台資與陸資封測廠推廣中。

問：騰輝-KY未來3年的營運目標為何？

答：隨著各領域產品日益完備，我們對公司未來營運深具信心，公司內部目標是營業額每年有兩位數成長，並透過逐年提高特殊產品與高毛利產品比重，持續拉升公司毛利率及獲利能力，拉大與競爭者差異以保持競爭優勢。(2-2)

(時報資訊)