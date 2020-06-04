美股：

1.周三波音股價飆漲12.95%，收在173.16美元，給道瓊指數帶來的提振最大。消息指出，富豪投資人洛布（Dan Loeb）旗下對沖基金Third Point不只投資了波音，且波音還成為該基金5月份表現最佳的個股之一。惟稍後有報導指出Third Point持有的波音部位是債券，而非股票，但未影響波音的強勁漲勢。

世界主要飛機租賃公司SMBC Aviation Capital表示，雖然將延後113架737 MAX飛機的部分訂單，但不會取消。此番發言亦為波音股價帶來激勵。該租賃公司是737 MAX飛機的主要客戶。

2.網約車公司Lyft周三跳漲8.71%，收在34.44美元。該公司宣布，由於各地開始放寬新冠肺炎的防疫封鎖指施，該平台的叫車量已經回升，因此下修第二季虧損預測。

Lyft表示，5月出車量雖較去年同期大減70%，但較4月成長26%。該公司並表示，本季調整後EBITDA虧損將不會超過3.25億美元，較上月初預估的最高虧損3.6億美元減少10%。

(時報資訊)