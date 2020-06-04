口罩等防疫概念，加計生技族群今早盤再度呈現開高震盪殺低窘境，相對被動元件、矽晶圓與PCB等電子股則震盪走高，業內解讀，不排除是市場資金大換手，短期宜密切注意檯面上類股輪動的量價關係。

康那香、高端疫苗、國光生、中化、永信、旭富、中化生與生華科等，周四早盤多呈震盪走疲格局，即便前波攻堅主流熱映與恆大兩股，高檔攻堅也顯得步履蹣跚，顯示防疫概念與生醫等族群，短線被法人、大股東或業內實戶等市場大戶予打帶跑策略相對明朗。

業內人士指出，新冠疫情全球漸趨緩和，未來再惡化空間不大，加上研發疫苗與檢測試劑陸續出爐，使新冠病毒在Q3或說下半年再發威空間無多。因此，受惠疫情挹注業績的防疫概念股，在上半年近尾聲下，將使下半年與明年H1的比較基期相對偏高，依股市係反應未來3至6個月的基本面觀察，無怪市場大戶有打帶跑的動作。

相對被動元件、矽晶圓與PCB等族群，在今年初以來，被疫情意外打亂景氣的科技股，於新冠將逐漸遠颺後，未來需求面的復甦不宜看淡，目前被動元件的國巨盤中一度突破400元，而禾伸堂、信昌電、華新科、大毅與奇力新等，也多紅光滿面，另矽晶圓的嘉晶、漢磊與環球晶等，也見震盪趨堅格局，而PCB的楠梓電更是強攻漲停板，華通與金像電也見賢思齊，顯示市場資金換手輪動，並非無的放矢。

(工商 )