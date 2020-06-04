在本土案例持續零確診的狀況下，陳時中部長於5月23日率領防疫團隊走出室內，探訪國境之南。此次帶隊南下，鼓勵民眾可以安心出遊，部長入住的墾丁福華渡假飯店也因此詢問度增加，許多人紛紛致電飯店，好奇由部長認證睡得很好的客房是哪間。

為滿足大家的好奇心，飯店限時推出「中中客房」住宿專案，入住福華海景部長客房，專案含部長級早餐2客、部長級OPEN BAR及點心，訂房再加碼贈送「再+0穩 中中木屐一雙」，專案僅供6/20、6/27、7/4、7/11以及7/18等連續五個週六入住，每晚$7666起，限時限量於墾丁福華官網預訂。想體驗部長級認證的舒適客房嗎?，快上墾丁官網訂房吧!洽詢專線(08)886-2323。

墾丁福華渡假飯店座落山、海交會的國家公園內，前眺大小尖山，後倚墾丁牧場，緊鄰小灣沙灘，獨特的紅瓦屋在碧海、藍天和綠意映照下格外耀眼。客房向來就以坪數寬敞深獲消費者青睞，寬敞雅緻客房以不同色調呈現墾丁的熱情與朝氣，戶外泳池、健身房、鹿園等飯店娛樂設施以及每月精心設計的特別活動，滿足所有房客的休閒育樂需求。飯店位置絕佳，距離知名的墾丁大街僅5分鐘路程；更貼心為旅客規劃專屬隧道，可直通小灣沙灘享受墾丁碧海藍天，飯店提供定點旅遊及包車服務，讓遠道而來的朋友們更貼近墾丁的風光明媚。

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