15歲少女懷孕7個月 孩子的爸竟是爺爺 10:252020/06/04 中時電子報 張國欽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 15歲少女懷孕7個月，孩子的爸爸竟然是爺爺。（示意圖/達志影像/shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸河南省洛寧縣一名少女12歲開始就慘遭爺爺性侵，直到15歲懷孕，才揭發爺爺的淫行。 據陸媒報導，少女的媽媽常年在廣州工作，今年將女兒帶回身邊，赫然發現女兒已經懷孕7個月，今年3月向洛寧縣婦女聯合會求助，稱15歲的女兒遭爺爺性侵，這起亂倫的事才曝光。 洛寧縣檢方內部透露，其實性侵15歲孫女的爺爺，與受害少女沒有血緣關係，非直系親屬。全案仍在偵辦中。 ★請尊重身體自主權！請撥打113、110 學姊半醉醒喊我要 男大生左右為難還是給了 學姊半醉醒喊我要 男大生左右為難還是給了 (中時電子報) #爺爺 #懷孕 #寧縣 #性侵 #15歲 #少女 #洛陽 #亂倫 #12歲 #血緣 #直系親屬 也許您會感興趣 推薦閱讀 正妹酒醒內褲飄嘉明味 男辯「夢遺」法官有話說 14:332020/05/31 社會 被預言懷孕 楊丞琳「真實反應」藏不住了… 12:322020/06/01 娛樂 女子泡澡到一半雙腿間「滑出1名寶寶」 傻眼：不知道懷孕 19:172020/06/01 國際 她自稱沒懷孕 洗澡一半…雙腿間竟「滑出2.2kg寶寶」 09:192020/06/02 社會 昔捲性侵屢爆離婚 野生劉強東奶茶妹互動曝婚姻狀態 10:152020/06/02 娛樂 15歲少年偷騎阿公機車 載女夜遊自撞亡 10:382020/06/02 社會 曾之喬貼身衣洩「真實身材」網直盯肚皮起伏秒懂 13:002020/06/02 星光 15歲少女懷「爺爺骨肉」！淚揭性侵多年真相…親媽拒絕引產 18:112020/06/03 兩岸 2男惡作劇餵「懷孕母象」吃炸彈 導致爆炸失血過多慘死... 22:032020/06/03 國際 棒球隊傳集體性侵 校方稱惡作劇 04:102020/06/04 地方新聞 社會熱門新聞 水電工修馬桶修到床上 大戰少女25回合 - 社會 台南員警酒駕肇事 派出所所長連坐拔官 - 社會 16歲未成年妹無照上國道！「鹽酸」槽車閃她撞護欄燒成火球 - 社會 悲情空姐 連遇2任渣男友偷拍性愛片與裸照 她崩潰了 - 社會 淡江人覓食區淡水博愛街滷味攤火警 3人燙傷送醫 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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