大陸河南省洛寧縣一名少女12歲開始就慘遭爺爺性侵，直到15歲懷孕，才揭發爺爺的淫行。

據陸媒報導，少女的媽媽常年在廣州工作，今年將女兒帶回身邊，赫然發現女兒已經懷孕7個月，今年3月向洛寧縣婦女聯合會求助，稱15歲的女兒遭爺爺性侵，這起亂倫的事才曝光。

洛寧縣檢方內部透露，其實性侵15歲孫女的爺爺，與受害少女沒有血緣關係，非直系親屬。全案仍在偵辦中。

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(中時電子報)