近日，美國總統川普發表了迄今為止對華關系最強硬的表態「我們可以切斷與中國的所有關系。」對此，中國人民大學重陽金融研究院執行院長王文、宏觀研究部主任劉玉書合力撰文表示，陸美的利益關系遠比想象的複雜，川普想當然的「脫鉤論」落到現實，會出現許多不同的情況。

文章指出，美陸若想脫鉤可能會出現以下六總情形。第一是「不脫不鉤」，過去這些年來，陸美在核武器、航空航天等涉及國家安全的國防科工領域本就沒有任何關聯，不存在「脫鉤」問題。盡管美國一直試圖以國家安全為由，擴大在這些領域對大陸的影響，但我們堅持自主創新，因而不會受到美國「脫鉤」的制約。

二是「易脫難鉤」，這主要發生在意識形態領域。1978年以來，美國希望通過加強與大陸的接觸，進而改變大陸政治體制。但近年來，美國處心積慮在大陸樹立起來的積極形象，隨著信息鴻溝的縮小和大陸自信心的提升而呈全面崩塌之勢。特別是疫情發生以來，美國當局的「甩鍋」行為加深了陸美兩國在意識形態與戰略互信上的隔閡。

三是「高脫低鉤」。川普政府一直試圖讓高端制造業回流美國，白宮經濟顧問庫德洛更是表示，可為有意遷出大陸的美國企業提供全額搬遷費。不過，誠如報告顯示，假如將iPhone的生產轉移到美國，將不得不額外收取20％的費用以彌補更高的生產成本。可見，這種局面下，美國是要付出巨大代價的，但我們同樣不能輕視這種可能性。

四是「先脫後鉤」。川普政府的另一個重要意圖就是希望在半導體等行業上先與大陸脫離關系，再重新考慮鉤連的布局。據預測，如果陸美在半導體領域脫鉤，將導致美國半導體行業的全球市場份額下降18％，就業崗位減少12.4萬個。但從川普三年多來的言行來看，不排除這種「殺敵一千、自損八百」的招數。

五是「半脫半鉤」，數據顯示：陸美科研人員合作完成的論文數量，在2015年是3413篇，到了2018年已是4631篇。如今，雖然一些美國政客不遺余力抹黑大陸，但在科研領域陸美依然保持著一定程度的合作。因遭遇制度性因素干擾而「半脫」，又因利益而「半鉤」，將會是陸美科技界達成新的戰略默契之前長期存在的狀態。

六是「難脫易鉤」，年均600萬的人員往來，互為前三大貿易夥伴的6000億美元貿易總額，陸美兩國的市場紐帶很難被部分政客斷裂。僅就旅遊行業而言，大陸人赴美停留期間平均消費6700美元，比其他國際遊客高50％。陸美在人文交流方面的共贏與川普的「脫鉤論」形成極大反差。

(中時 )