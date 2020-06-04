蔡英文動員罷韓 侯友宜：韓最重要的是先拚市政 10:262020/06/04 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 侯友宜認為，韓國瑜應該先拚市政。（葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 蔡英文總統昨主持民進黨中常會通過「罷韓聲明」動員罷韓，新北市長侯友宜4日被問到此事時表示，他認為現在最重要韓市長要帶著他的團隊，非常認真努力把市政做好才是根本。 侯友宜說，他一直鼓勵韓市長好好把市政做到位，在疫情以及防汛期間，包括未來的振興經濟等，大家一起努力，把市民當作最重要對象，守護健康、安全，未來在經濟上也要創造更多安居樂業的好生活。 (中時 ) #蔡英文 #總統市政 #侯友宜 #新北市長 #高雄市長 #韓國瑜 #罷韓 #罷免 #新北 #高雄 也許您會感興趣 政治熱門新聞 內幕》海派放話！要陳其邁罷韓別當「便新郎」 - 政治 吳怡農高雄罷韓沈富雄開嗆？網6字狂轟他 - 政治 民進黨吳怡農南下鼓勵罷韓 沈富雄飆4字 - 政治 政府沒說的話？！ 「振興三倍券」李艷秋神翻譯 - 政治 韓國瑜難逃被罷免？他曝基層實情 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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