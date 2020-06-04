蔡英文總統昨主持民進黨中常會通過「罷韓聲明」動員罷韓，新北市長侯友宜4日被問到此事時表示，他認為現在最重要韓市長要帶著他的團隊，非常認真努力把市政做好才是根本。

侯友宜說，他一直鼓勵韓市長好好把市政做到位，在疫情以及防汛期間，包括未來的振興經濟等，大家一起努力，把市民當作最重要對象，守護健康、安全，未來在經濟上也要創造更多安居樂業的好生活。

(中時 )