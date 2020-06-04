美國非裔遭白人以膝壓頸致死引起全國公憤，示威抗議遍布上百城市，然而總統川普卻「火上加油」，不僅罕見在白宮前動用催淚瓦斯驅散抗議群眾，揚言動用軍隊平息暴力動亂，讓示威民眾怒火從種族爭議更延燒至針對川普個人言行。不過，在國防部長艾斯培表態反對川普動用軍隊後，川普3日對於動軍隊改口「看情況」，但他認為已不需要派遣部隊赴各大城市平息示威。

PERFECT-TOWN USA: "Look at what Amazon is doing to our cities - there is tremendous damage," says @realDonaldTrump on Newsmax TV



"You look at towns, cities, shopping centers - they're dead, I think it is a very unpleasant thing." https://t.co/VlT7z8v2lm pic.twitter.com/CvFGaFOMN7 — Newsmax (@newsmax) June 4, 2020

據《國會山莊》報導，川普在接受媒體Newsmax電視訪問、被問到是否要動用軍隊時表示「看情況，我不認為我們將有此必要」，並表示「我們有強大的權力作出如此決定，而動用是國民兵出於慣例，且我們有很強大的國民兵」。

川普繼續表示，「至今局面有太超過嗎？當然，如果有必要仍會動用軍隊。我們有反法西斯主義運動、分裂主義運動、恐怖主義、搶劫，我們面臨一群壞蛋在那些群眾之中」。

報導指出，川普的言論是在艾斯培（Mark Esper）表態反對川普動用軍隊後所做出。艾斯培表示，除非到了最後一刻，才會需要動用部隊作為執法人員，且只會當爆發極度緊急嚴重的狀況時使用，但「我們現在並未處於此情境」。

川普1日才在白宮玫瑰花園首次針對點燃全國示威的「非裔遭白警執法不當致死」一案發表演講，雖然表示司法將還非裔佛洛伊德一個公道，但也強調他是「你們的法治與秩序總統」，動用總統權力終結暴力示威，聲稱將部屬「『成千上萬』重裝士兵與執法人員」維護秩序。此外，當日在一場與地方州長的電話會議上，川普更嗆州長們「軟弱」、「為何不逮捕抗議群眾」、「為何不動用國民兵」。

(中時電子報)