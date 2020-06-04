在華為深陷川普政府禁令風暴之際，繼加拿大兩大電信巨頭BCE和Telus周二（2日）宣布，將採用愛立信、諾基亞的5G網路設備後，傳出英國政府也跟日本NEC與南韓三星洽談5G通訊設備採購，華為再度慘遭排除。

路透今（4日）引述消息來源指出，英國政府已針對5G通訊設備採購事宜，找日本NEC、南韓三星進行商討。據了解，此為英國當局多樣化找尋華為替代供應商所採取的行動。

英國年初曾宣布允許華為參與部分5G通訊網路的建構，但受新冠疫情和港版國安法影響，導致英國和大陸之間緊張關係加劇。基於前述理由，英國政府已評估於2023年之前完全排除華為5G通訊網路的可能性，並建構多元化的替代網路方案。

泰晤士報日前報導，美國正積極遊說英國重新考慮使用華為5G技術的決定。英國首相強森正在考慮各種選項，包括注資該國電訊企業以提升5G市場的競爭力，由於外界對陸企設備有安全疑慮，英國將減少華為5G技術的依賴。

不過，若英國真的拒絕華為，華為高層曾表示，「大陸政府不會袖手旁觀，看著華為在砧板上被殺。」亦指北京不排除展開報復行動。華為副總裁張國威也曾警告，排除華為將嚴重拖延英國5G建設，並使英國遭受高達70億英鎊（約台幣2600億元）的經濟損失。

(中時電子報)