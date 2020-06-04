現存7000多年的大潭藻礁具有自然遺產的價值，如何重視與對待將會大大影響下一代對環境的意識，地方教育團體也不遣餘力地為藻礁發聲，總統在國防、外交及防疫上雖有成果，但不代表就能夠轉身對環境殘忍。

桃園親子共學團代表沈佩玲表示(以下為原音)，第一次覺得住在台灣是這樣的幸福，小英團隊在國防外交以及防疫的措施上，成果有目共睹看到執政者努力調度口罩，我們也伸起自己的使命感，努力的在教育和學習的路上前進。

昨天和孩子提到要過來聲援藻礁，孩子們多是很願意的，對孩子來說，在工程利益和海洋土地間選擇，答案是非常清楚明白的。我們的孩子會唱的歌沒有很多，但是藻礁的歌倒是唱得很熟。

因為孩子對自然萬物就是有這樣直接的連結，只是孩子們很難理解，為何他們心目中支持民主的蔡總統，會對藻礁這樣不聞不問？作為教育者，我們想說蔡總統在國防外交上的選擇很正確，不代表她就能夠轉身對環境殘忍。

正如我們也如此教育著孩子，不能因為自己在某些科目上表現得很好，就可以對比較弱小的同學粗聲粗氣，希望總統能夠誠實的面對孩子，否則就愧對孩子們大方給予的信任。

一同前來的孩子們受訪表示，昨天知道台北今天會很熱其實一開始並不想來，除了想聽聽大人的抗議在說什麼外，因為藻礁也是生命，應該被友善對待才對。

(中時 )