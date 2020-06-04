新冠肺炎疫情襲擊，台灣各工具機廠接單及出口大受影響，傳動系統元件大廠上銀科技農曆年後陸續接獲醫療器材、半導體及自動化設備等業者短訂單，產線恢復加班趕工，5、6月訂單滿載。法人預估，大陸工業自動化產業景氣開始復甦，帶動上銀第三季業績季增15％以上，創近七季高點。

台灣各工具機廠目前普遍還陷入苦戰之際，上銀、全球傳動及直得科技三家傳動系統元件廠，拜大陸全力建置5G基地台，帶動5G相關產業設備需求，農曆年後湧現短急單，近期也透過人力銀行招募新血。呈現工具機零組件業景氣，比工具機廠提前復甦的現象。

尤其，上銀不單接獲大陸口罩機及防護衣等醫療器材業者的短急單，北歐客戶生產測溫槍也用到上銀線性滑軌，血液檢查及呼吸器等防疫商品訂單也大幅增長，加上5G相關產業、自動化設備、半導體及汽車訂單也有斬獲，目前醫療用微型線軌訂單能見度3.5個月，滾珠螺桿及線性滑軌訂單2個月。

上銀預期，歐美客戶陸續解封後，也會陸續下單給上銀，第二季起營收將逐季回升，第二季不單要獲利，還要扭轉第一季每股虧損0.42元局面，上半年要轉虧為盈。

法人預估，大陸工業自動化產業景氣開始復甦，帶動上銀第三季業績季增15％以上，創近七季高點，也比去年同期成長逾25％，樂觀預期今年上銀EPS年增幅38％而達8.32元，成長幅度優於工業自動化零組件業。

上銀獲外資點名補漲，今（4）日股價上漲3.0元而以318.0元開出，隨後獲利回吐賣壓湧現而拉回，目前呈現平盤上下震盪走勢。

(工商 )