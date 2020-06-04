新冠肺炎疫情影響國際關係，中德領導人習近平、梅克爾3日晚進行通話，稱會共同支持WHO工作，並強調加強中德合作，這是習梅自疫情發生後的第三度通話。

新華社報導，習近平指出，中方願同德方一道，共同支持WHO工作，在聯合國、G20集團等框架內推動國際合作，共同支持非洲國家抗擊疫情，為維護全球公共衛生安全作出貢獻。

習近平強調，中國經濟穩中向好、長期向好的基本面沒有改變，堅定不移推動對外開放，擴大同世界合作，願繼續為德國企業擴大對華投資創造良好環境。近日中德“快捷通道”正式啟動，這有利於幫助兩國有需求的企業加快復工復產，維護國際產業鏈、供應鏈穩定。相信中德合作能夠為促進世界早日走出經濟衰退發揮應有作用。中德保持著穩定良好的合作關係。中方願同德方繼續開展對話交流，推動中德、中歐關係邁上新臺階。

梅克爾表示，德方重視中國兩會就經濟社會發展作出的規劃，願同中方在做好疫情防控的同時推進復工復產，繼續深化德中經濟合作。並高度讚賞中國研制出的疫苗將作為全球公共衛生產品。當前形勢下，加強國際團結和多邊主義對全球抗擊疫情至關重要。德方願同中方加強交流，繼續支持WHO發揮重要作用，推動國際公共衛生安全合作。德方希望同中方保持對話，就廣泛的領域和議題推進合作。德方願同中方保持密切溝通，推進德中、歐中重要議程，推動德中、歐中關係向更高水平邁進。

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