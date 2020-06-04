據《路透社》報導，新冠肺炎疫情下，美國亞馬遜公司生意興隆，卻傳出不少倉庫物流員工染病確診。周三，三名紐約員工上法院投訴，指控亞馬遜涉嫌違反工安，讓員工在不安全的環境下工作，導致員工生病甚至一名家人因此喪命。

亞馬遜員工芭芭拉（Barbara Chandler）說，她在3月時確診新冠肺炎，連帶害家人生病，一名表弟不幸於4月7日死亡。為此，她與其他員工聯合向布魯克林聯邦法院申訴，指控亞馬遜為了搶賺業績，逼員工加快生產率，無視消毒、洗手、社交距離等病毒防範規定，讓史坦頓島JFK8倉庫的5千名員工陷於危險場所之中。

亞馬遜表示，自從疫情大流行開始以來，亞馬遜一直遵循衛生當局的相關指導；今年上半年在防疫的清潔、口罩等支出上，已超過8億美元。

儘管亞馬遜CEO貝佐斯（Jeff Bezos）上周否認，亞馬遜並未因此類批評而開除員工。但實際上疫情爆發後，不少民代都指責亞馬遜不當對待倉庫工人，甚至秋後算帳；一名員工甚至透露，亞馬遜美國配送中心至少800名工人確診。

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(中時電子報)