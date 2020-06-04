大甲鎮瀾宮董事長顏清標日前才因肝癌、肝硬化，接受活體肝臟移植，發生率、死亡率都很高的肝癌，令國人聞之色變。最令人好奇的是，為什麼不喝酒、沒熬夜的人也會得肝癌？其實肝癌的危險因子和飲食有很大關係，尤其許多食物都藏有黃麴毒素，長期吃下肚恐養大肝癌。

黃麴毒素被列為一級致癌物，《早安健康》報導，下列這這7種食物若保存不當，或在濕熱天氣下發霉，最容易藏有黃麴毒素：

1. 花生

2. 黃豆

3. 玉米等五穀雜糧

4. 花生粉

5. 花生醬

6. 豆腐乳

7. 棗類等中藥材

報導指出，黃麴毒素即使加熱到攝氏一百度也無法去除，吃下肚後會攻擊肝臟細胞，引發肝細胞病變，甚至導致肝癌；此外，由於早期肝癌，患者通常都沒有症狀，包括慢性B型或C型肝炎病患、肝硬化、大量飲酒、糖尿病、體重過重的人都是高危險群，應定期接受腹部超音波健康檢查，及早發現及早治療。

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(中時電子報)