新冠肺炎疫情趨緩，不知不覺今年也過了一半，上半年發生的好事、鳥事就隨風飄吧！占星網站近日公布2020下半年中，12星座運勢最旺的前四名，除了工作運勢棒，連愛情運、財運都是強強滾。

2020過了一半，上半年的悲喜交加就留在過去，近日占星網站《星座屋》公布，下半年整體運勢最旺的四個星座。

牡羊座

下半年的工作運勢很好，可以盡可能展現自己當機立斷、速戰速決的辦事效率，若有機會能被分配到重要的工作任務，說不定會有晉升的機會，記得抓準時機。此外，牡羊座的朋友，財運也會提高，但感情方面則要注意，享受愛情美好的同時，別忘了感情中需要背負的責任。

天蠍座

個人事業會有不錯的的提升，好的工作機會不少，但也要注意隨時學習、充電自我，讓工作能力更多元化，此外，也特別提醒，工作環境提升後，也要注意保持人際關係良好，至於財運部分，若能好好利用自己的財富，下半年的財運也會很不錯。另外單身者的桃花運較佳，透過別人介紹認識的異性，感情運會較穩定。

摩羯座

下半年工作保持一貫的責任感與堅韌態度，之前如果有面臨到糟糕的局面，也會逐漸好轉改善。除此之外，下半年的財運也會好轉，合夥創業、投資都有不錯的成效，且今年的感情運也不錯，若遇到良緣是能夠穩定發展的。

雙魚座

努力工作向來不是雙魚座的強項，但下半年他們確實有不錯的工作機會，而且職場上的人際關係也會變得比較好，建議可以保持勇敢的態度，面對下半年的挑戰，從工作累積、吸取更多經驗，而也因為接觸的人增加，單身的雙魚感情機遇也會變好。

(中時電子報)