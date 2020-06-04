據消息人士指出，英國官員正與日本和南韓企業接洽，磋商5G設備供應的事宜。這也是繼前加拿大的電信商正式排除華為參與5G建設之後，英國政府也可能出現排擠華為的動作。

據消息人士向路透表示，英國政府為找到替代華為的供應商，與南韓三星電子和日本NEC進行談判。另據彭博指出，英國官員在今年五月已經與日本NEC進行接觸討論，商討5G設備供應問題，官員也將三星電子列為關鍵5G基礎設施的合作對象。

英國在今年1月時將華為列入高風險供應商，將其5G業務的參與限制在35%，並將華為排除在網路數據處理的核心之外。英國政府也在去年宣布5G供應商多元化的計畫。

自從中國處理新冠肺炎疫情的方式，以及近日處理香港議題上，英國與中國的關係增添了些許緊張。英國官員指出，政府正考慮在2023年完全剔除華為的5G網路，以及開發更多的替代供應商。

目前華為設備在英國4G行動寬頻天線的占比為3分之1。

(時報資訊)